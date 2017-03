Kreisvier Communications: Das Kabel als Geschichtentransporter

Das Kampagnenkonzept vereint in verschiedenen Motiven die drei Dienstleistungsfelder der Cover Media: Film, Ton und Radiokampagnen. Als verbindendes Element der drei Bereiche ist in jedem Motiv das Kabel als Geschichtentransporter im Fokus, wie es in einer Mitteilung heisst. Je nach Dienstleistungssektor wird das Kabel durch die relevanten Geräte ergänzt. Als Abbinder wird jeweils das ganze Spektrum der Cover Media genannt.

Platziert werden die unterschiedlichen Motive in der Fachpresse für Werbung, aber auch in zielgruppenaffinen Publikumszeitschriften.

Verantwortlich bei Cover Media: Stefan Sommerhalder, Michel Zürcher, Nicole Willinger, Hans-Ueli Zürcher; bei Kreisvier Communications: Nannette Graf (Geschäftsleitung Beratung), Simone Brutsche (Beratung), Martin Friedlin und Filip Wolfensberger (Art Direction), Bianca Kury (Text/Konzept), Daniela Burget (DTP). (pd/cbe)