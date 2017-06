Equipe: Das Paket im Bowlingcenter abholen

Mit dem Onlinedienst «Meine Sendungen» können Kunden der Post seit neuestem selber entscheiden, wo, wann und wie ihr Paket geliefert werden soll. Einmal registriert und briefverifiziert wird man von der Post im voraus per Email oder SMS über ankommende Pakete informiert und kann nach Belieben auf die Zustellung Einfluss nehmen. Der Abholzettel für Pakete gehört damit der Vergangenheit an.

Die Zürcher Agentur Equipe wurde von der Post beauftragt, die neue Dienstleistung bekannter zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kunden sollen im Weiteren dazu animiert werden, sich für den Service zu registrieren und ihn aktiv zu nutzen.

Im Zentrum der Kampagne stehe ein Bewegtbild-Spot, der die individuelle Einflussnahme auf die Zustellung auf «sympathische Weise dramatisiert», schreibt die Agentur in der Mitteilung. Denn mit «Meine Sendungen» kann nun jeder selber entscheiden, wann und wo er sein Paket in Empfang nehmen will – möglich ist es sogar in einem Bowlingcenter.

Der Spot läuft auf Facebook und als Pre-Roll und Bumper-Ad auf YouTube. Begleitet wird er von Display-Anzeigen sowie Social-Media-Aktivitäten. Alle Massnahmen verweisen auf die Landingpage, wo Kunden Schritt für Schritt durch die Registrierung geführt werden und mehr über das Angebot der Post erfahren können.

Verantwortliche Agentur: Equipe; verantwortlich bei PostLogistics: Ruth Mathias (Leiterin Kommunikation), Martin Gonzenbach (Leiter Marketing-Kommunikation), Inari Kirchhofer (Projektleiterin Marketing-Kommunikation), Christian Suter (Projektleiter Marketing-Kommunikation), Roger Renfer (Creative Director Post). (pd/lom)