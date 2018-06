Publicis: Das Plakat auf ein Plakat gebracht

Pünktlich zu Beginn der Feriensaison lanciert Sunrise unlimitiertes Roaming in 46 Ländern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für dieses Angebot hat Publicis eine Kampagne entwickelt, die die Sunrise-Plakate vermeintlich an beliebten ausländischen Feriendestinationen zeigen. Ob Ferieninsel oder amerikanische Grossstadt: Das unlimitierte Roaming wird dort platziert, wo es für Urlauber aus der Schweiz relevant ist. Die Plakate, Anzeigen und Banner sind ab Juni zu sehen. Zwar nicht in New York, dafür aber in der ganzen Schweiz.

Verantwortlich bei Sunrise: Christoph Timm (Director Brand Strategy & Marketing Communication), Sandra Seydel (Senior Marketing Manager Consumer Brand Communication), Andreas Jäggi (Marketing Manager Consumer Brand Communication Consumer Customers), Marc Halm (Marketing Manager Online & Social Media); verantwortlich bei Publicis Zürich: Michael Brauchli (Head of Art), Régine Cavicchioli (Art Direction), Mathias Kröbl (Junior Art Director), Jan Theus (Grafik), Peter Brönnimann (Creative Direction), Angelos Apostolidis, Franziska Wiesner, Matthias Städeli (Beratung), Thomas Wildberger (CEO), Prodigious (Crossmedia Produktion). (pd/cbe)