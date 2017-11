Leading Swiss Agencies: Das Porträtbuch wurde neu konzipiert

«The Book 2018» übernimmt vor allem die Aufgabe der Inspiration und verschafft Auftraggebern rasch und bildhaft den Zugang zu einem oder mehreren Agenturpartnern. Dank einprägsamen Positionierungssätzen und der Darstellung der leitenden Köpfe lassen sich in der Breite des Angebots schnell und einfach erste Unterschiede erkennen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Porträtbuch kann per Mail bestellt werden.

Wer die Suche gezielter angehen oder über eine Agentur mehr erfahren will, der besucht die Website des LSA. Hier sind sämtliche Angaben aller Agenturen inklusive der Darstellung ihrer aktuellen Arbeiten abrufbar. Praktische Such- und Filterfunktionen vereinfachen das Zusammenstellen einer Shortlist oder den Vergleich einzelner Agenturen.

Das neue Porträtbuch ist ein weiterer wichtiger Schritt des Verbands auf dem Weg zu einer Evaluationsplattform für die Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern und Agenturen, wie es weiter heisst. Die beschleunigte Zeit verlangt nach dynamischen und effizienten Formen der Auftragsvergabe. Mit der aktuellen Printausgabe und der dazugehörigen Webfunktionalität möchte Leading Swiss Agencies einen praktischen Beitrag dafür liefern.

Gesamtverantwortung LEADING SWISS AGENCIES (Catherine Purgly, Geschäftsführung, Annette Truniger, Projektleitung), Konzept und Design: Process Group AG (Fabian Bertschinger, Creative Director, Lorenzo Geiger, Lead Designer, Elmar Müller, Lead Brand Consultant), Verlag und Umsetzung: «persönlich»-Verlag (Corinne Lüthi, Grafik, Matthias Ackeret, Verleger). (pd/cbe)