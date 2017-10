FS Parker: Das Publikum votet für diese Flasche

FS Parker setzte für Diwisas «Make your own Trojka»-Kampagne die Website um. Mittels einem einfachen Mechanismus konnten dort die User in nur drei Schritten ihre eigene Trojka-Flasche kreieren, benennen und zum Voting freigeben (persoenlich.com berichtete).

Insgesamt wurden über 7000 Ideen eingereicht, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Im Voting machte «Trojka $avage» das Rennen. Seit einer Woche läuft das von FS Parker gestaltete Design als schweizweite Kampagne. «Trojka $avage» ist ab sofort im Coop erhältlich.

Verantwortlich bei Diwisa: Claudio Lobosco (Brand Building Director International), Jonas Brauen (Brandmanager Trojka); verantwortlich bei FS Parker: Hannes Sigrist (CD), Maja Nucci & Jenny Heinicke (AD), Muriel Mathys (Design & DTP), Andre Popp (Motion Design), Noelia Blanco (Beratung); Fotografie: Detail AG. (pd/cbe)