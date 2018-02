Was in New York das Yellow Cab ist, ist in Zürich das Tram: ein rollendes Wahrzeichen. Das Tram ist rund 20 Stunden pro Tag auf Achse, und auf dem Stadtgebiet findet man im Durchschnitt alle 300 Meter schnell Anschluss. Kurz: Das Tram ist aus dem Zürcher Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Dies will das jüngste Motiv der VBZ-Imagekampagne von Ruf Lanz veranschaulichen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Es fährt auf doppelseitigen Anzeigen in «20 Minuten», auf Plakaten in allen VBZ-Fahrzeugen der sowie auf Facebook, Twitter und Instagram ein.

