Inhalt und Form: David Hugentobler verstärkt die Kreativabteilung

Seit dem 1. April 2018 ist David Hugentobler CD Text bei Inhalt und Form. Gleichzeitig wurde Marcus Josty zum CD Art befördert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Der Werber und Autor David Hugentobler hat bereits in Agenturen wie Advico, Young and Rubicam, Publicis, Jung von Matt/Limmat und Leo Burnett Schweiz gearbeitet. Seine Kampagnen seien mit diversen nationalen sowie internationalen Awards ausgezeichnet worden, heisst es weiter. Zuletzt die WOZ «Kreuzwort»-Kampagne, die unter anderem mit Gold bei den Epica Awards honoriert wurde.

Marcus Josty ist seit 2015 Senior Art Director bei Inhalt und Form. Sein Portfolio umfasst Arbeiten aus Agenturen im In- und Ausland sowie aus selbständiger Tätigkeit. Preise wie ADC Schweiz, International Interactive Media Award NY, Webby Award NY oder der Red dot Award zeugen laut der Agentur von seiner Kreativität. Bei Inhalt und Form prägte Josty bereits Kampagnen wie Pfister, Migros Gastro, Eptinger oder Swizly mit. (pd/wid)