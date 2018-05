Denner ist bestens bekannt als der grösste Discounter der Schweiz. Weniger bekannt ist, dass Denner im Zuge der Auffrischung seiner rund 500 Filialen auch sein Frische-Angebot stark ausgebaut hat. Denner bietet heute ein vielfältiges Angebot an frischen Früchten und Gemüse im Offenverkauf, Fleisch- und Molkereiprodukte sowie ofenfrisches Brot bis Ladenschluss an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Frische-Kampagne 2018 der Agentur PinkSquirrel lädt die Schweiz ein, das erweiterte Angebot von Denner zu entdecken. Mit sieben verschiedenen Augenpaaren aus typischen Frisch-Produkten und der Headline «Schau mal rein» zeigt Denner plakativ sein frisches, knackiges Gesicht. Die Motive erscheinen schweizweit auf Plakaten, ganzseitig in der Sonntagspresse sowie in halbseitigen Gelegenheitsanzeigen.

Verantwortlich bei Denner: Petra Gayko (Leiterin Marketingkommunikation), Pascal Trütsch (Stv. Leiter Marketingkommunikation); verantwortlich bei PinkSquirrel: Dany Kielholz (Strategie), Flo Wacker (Creative Direction), Viviana Chiosi (Art Direction), Beat Egger (Konzept/Text), Flavia Meyer (Beratung), Jonas Kuhn (Fotograf), Ferco Dregelyvari (Bildbearbeitung); externe Partner: Detail AG (Litho), jbw Media (Media). (pd/cbe)