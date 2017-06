Für einen Einkauf dreimal so viel Geld zurückerhalten als ausgegeben – darüber freut sich jeder. Die City Mall Archhöfe in Winterthur will mit diesem Erlebnis das Sommershopping erfrischen. Match Communications hat für das Gewinnspiel die vielseitige, visuelle Umsetzung entwickelt, wie die Kommunikationsagentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit «TripleWin» würden Besucher der City Mall bis im Oktober die Chance erhalten, ihren Einkaufsbetrag gleich dreifach zurück zu gewinnen. Jeden Monat werden 10'000 Franken in Einkaufsgutscheinen verlost. Bei der letzten Ziehung sorge der bekannte Comedian Fabian Unteregger für die passende Unterhaltung. Unteregger ist einer von insgesamt fünf Künstlern, welche die monatliche Verlosung begleiten und Spass für die ganze Familie bieten, wie es weiter heisst.

Neben dem einprägsamen Namen «TripleWin» hat die Fullservice-Agentur die Key-Visuals sowie unterschiedlichste Massnahmen für das Gewinnspiel in den Archhöfen erarbeitet. Dabei passe die Agentur jeden Monat die Massnahmen an: Sei es in der Kommunikation durch Radiospots, Plakate oder Facebook-Banner, aber auch in der City Mall selbst durch Talons, Bodensticker oder überdimensionalen Einkaufsquittungen als Werbefläche.

Die von Match Communications entwickelten Visuals für «TripleWin» seien während der ganzen Sommeraktion im Einkaufszentrum präsent und würden das Erscheinungsbild der Archhöfe entscheidend prägen. Damit soll die City Mall in Winterthur auch über die Sommermonate zahlreiche Besucher anlocken, für die sich der Einkauf mehr denn je lohnt.

Verantwortlich bei Match Communications: Christian Staub und Katrin Spahr. (pd/tim)