ViznerBorel begleitet kommunikativ den Markteintritt von OVS in der Schweiz. Mit einem umfangreichen, flächendeckenden Massnahmenpaket soll die Marke in der Schweiz langfristig Fuss fassen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Angesprochen werden in erster Linie junge Familien und Männer und Frauen, die italienischen Style zum bestmöglichen Preis suchen.

Neben einer nationalen Plakatkampagnen bestehend aus insgesamt drei Flights, Premium Plakatstellen und Megapostern, beinhaltet die Kampagne auch einen Printauftritt, mit unter anderem einem Fullbranding in «20 Minuten Friday» (sämtliche Anzeigenplätze sowie das Cover) und diverse Social Media Massnahmen inklusive Wettbewerb.

Verantwortlich bei OVS: Michael Haag, Director Marketing, Marco Wermelinger, Head of Marketing Planning & Retail Marketing, Nicole Borel, Corporate Communications Officer. Verantwortliche Agentur: ViznerBorel GmbH (pd/wid)