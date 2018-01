Die Fitnesscenter-Kette Activ Fitness arbeitet nun schon seit 20 Jahren mit Zürchermarketing zusammen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Fester Bestandteil innerhalb der Marktbearbeitung sei jeweils die Neujahrskampagne. Nach den Festtagen bestehe die höchste Nachfrage nach einem Fitnessabonnement. Es gelte also, die schon stark vorhandene Prädisposition der potenziellen Zielgruppe zu kapitalisieren und möglichst viele Neukunden zu gewinnen.







Dies soll mit einer Kampagne, welche sowohl in Print wie audiovisuell umgesetzt wurde, gelingen. Das Key-Visual, mit dem unmissverständlichen «Stinkefinger» und der klaren Botschaft: «Zeigen Sie Ihren Kalorien wo’s langgeht» sei aufgefallen und habe das Problem von Herr und Frau Schweizer so kurz nach den Festtagen auf den Punkt gebracht, schreibt Zürchermarketing.

Im Media-Mix wurden sowohl Off- wie auch Online-Medien berücksichtigt: Kinos, Social Media, Online-Newschannels sowie Digital- und Normalplakate in den Bahnhöfen und RailmidiPoster in den S-Bahnen.







Verantwortlich bei Activ Fitness: Hans Peter Meier; verantwortlich bei Zürchermarketing: Charles Zürcher, Sabine Schranz, Beat Reck; Stills/Animation: Linus Schneider (Pixelprinz); Filmproduktion: Max Emmenegger (Max Films). (pd/maw)