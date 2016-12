Wirz: Der blaue Muskelmann

Kieser Training führt zum 50. Jubiläumsjahr eine neue Werbefigur sowie eine stärker zielgruppenspezifisch ausgerichtete Werbung ein. Das Gesicht der Marke und die Bildwelt wurden über den Verlauf der Zeit schrittweise angepasst und erhalten nun zum 50. Jahr hin zum ersten Mal einen Muskelmensch, wie es in einer Mitteilung von Kieser Training heisst.

«Mit dieser Veränderung haben wir gezielt neue Zielgruppen angesprochen», wird Firmengründer Werner Kieser zitiert. «Allerdings wurde die Bildwelt zu beliebig, zu austauschbar. Wir wollten den Fokus wieder mehr auf unser Angebot richten – auf das Training der Muskulatur.»

Der blaue Muskelmensch

Für die Ideenfindung begab man sich ins Archiv und durchforstete die alten Werbemotive des Unternehmens. Vom ersten Logo – einem einfachen «K» – über stilisierte Rückenmotive bis hin zu Frauen der 80er Jahre in sexy Trainings-Kleidung, heisst es iin der Mitteilung weiter. Diese alten Anzeigen und Motive seien zusammen mit den Ergebnissen der Zielgruppenanalyse mit ins Briefing für die Werbeentwicklung genommen worden.



Überzeugt habe in der Umsetzung dieser Aufgabe die Zürcher Agentur Wirz. Zusammen mit dem neuen Marketingleiter Andreas Schweizer sei ein blauer Muskelmensch entwickelt worden, der in Alltagssituationen dargestellt wird sowie verschiedene Werbesprüche für die zielgruppenspezifische Ansprache. Auch hier sei das blaue Muskelrelief Bestandteil der Gestaltung.











Zum Vergrössern klicken.





Zum Vergrössern klicken.

Revival der Farbe Gelb

Ebenso wie der stilisierte Muskelrücken, dominierte die Farbe Gelb viele Jahre die Werbung von Kieser Training. Im Rahmen der Imageanpassung 2014 änderte man die Farbe und wechselte zu Blau. Im Jubiläumsjahr erscheint Gelb wieder in Form eines Jubiläums-Störers sowie als Gestaltungselement in Advertorials, Broschüren oder Beilagen.

Kieser Training startet in der Schweiz, Deutschland und Österreich im Januar 2017 mit der neuen Kampagne sowie einem ersten Aktionstag in den Studios. (pd/clm)