Wirz: Der lange Weg zurück ins Leben

2016 lancierte die Suva die Kampagne «Sicher arbeiten kostet keine Zeit», die aufzeigt, dass einige Sekunden der Unachtsamkeit schwerwiegende Folgen haben können (persoenlich.com berichtete). Eine Kampagne, die Emotionen weckte, wie Wirz in einer Mitteilung schreibt. Dies auch bei einem ganz besonderen Zuschauer: Werner Witschi. Der Elektroingenieur wurde 2013 selbst Opfer eines Arbeitsunfalls und bot der Suva aufgrund der Kampagne an, sie bei der Sensibilisierung für das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz zu unterstützen.

Im Rahmen dieses Engagements ist nun eine emotionale sechsteilige Serie entstanden, die zeigt, welche Auswirkungen ein Unfall wie der von Werner Witschi für den Betroffenen und sein Umfeld hat. So sieht man, wie er an den Unfallort oder ins Spital zurückkehrt oder gemeinsam mit seiner Familie in der Reha-Klinik rekapituliert, wie man sich an ein Leben im und mit dem Rollstuhl gewöhnte.

Die von Dokfilmer Stefan Jäger (unter anderem bekannt von den SRF-Doku-Serien «Schloss Biberstein» und «Das kleine Paradies») umgesetzte Miniserie ist auf der Webseite der Suva zu sehen und unterstützt so die zweite Welle der erfolgreichen Präventionskampagne von SuvaPro.

Verantwortlich bei Suva: Urs Schaad (Bereichsleiter Marketingkommunikation), Beat Enderlin (Kommunikationsleiter SuvaPro), André Meier (Abteilungsleiter Arbeitssicherheit Luzern); verantwortlich bei Wirz: Livio Dainese (CCO), Simon Smit, Niels Schäfer (CD), Adrian Schräder (Head of Content Strategy), Gordon Nemitz (Head of Strategy), Simone Jehle (CSD), Fabiana Imhof, Flurin Hardt (Beratung), Karin Schmid (Beratungsassistentin), Antonia Frind (Storyline), Sasha Djabbari (Berater Digital XLAB), Bettina Fässler (Art Buying); Verantwortlich bei Tellfilms: Stefan Jäger (Regie), Katrin Renz (Produzentin).