SBB: Der Lift wird zum Werbeträger

Die SBB sucht weiter nach neuen Möglichkeiten, Werbefläche zu verkaufen. Am Zürcher Hauptbahnhof wird derzeit ein sechsmonatiger Pilotversuch durchgeführt, wie der «Tages-Anzeiger» am Donnerstag berichtet. In einer Unterführung projiziere seit kurzem ein Beamer digitale Werbespots auf eine Lifttür, so der Tagi. Sobald sich die Tür öffne, würden die Werbespots wieder verschwinden.

Dabei handle es sich um den ersten Werbelift dieser Art in der Schweiz. Noch sind an der Lifttür nur SBB-Informationen zu sehen. Nach dem Versuch will die SBB prüfen, bei einer allfälligen Weiterführung auch Werbung von Dritten zu zeigen. Dann entscheide sich auch, ob weitere Lifte in Bahnhöfen mit einem Beamer ausgerüstet werden.

Bis zum 1. April 2019 will die SBB den Zürcher Hauptbahnhof zum «digitalsten und persönlichsten Bahnhof der Welt» machen. Man wolle zeigen, «wie sich mit der besseren Verfügbarkeit von Daten, deren Kombination und der Einführung innovativer Technologien die Standortattraktivität der Bahnhöfe optimieren lässt». (eh)