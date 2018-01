Publicis: Der Sonnenaufgang von Dubai im Zürcher HB

Nun bringt Swiss die Leute nicht mehr nur Richtung Sonne, sondern auch die Sonne zu den Leuten. Wer jetzt oder während der nächsten drei Tage an den Hauptbahnhof Zürich geht, werde für einen Moment lang seinen Augen nicht trauen, schreibt Publicis in einer Mitteilung. Denn dort strahlt einem eine riesige Sonne entgegen.

Die Agentur hat für die Fluggesellschaft unter dem Motto «Die Sonne ist nicht weg. Sie ist nur woanders.» eine «sehr grosse Idee» ausgeheckt: Auf einer 12x8-Meter-LED-Leinwand, die grösser sei als eine durchschnittliche Kinoleinwand, erstrahlt die Sonne während der trüben Wintertage in ihrer vollen Pracht. Swiss will daran erinnert, dass nicht weit weg von hier sehr angenehme Temperaturen mit langen Sonnentagen warten. So werden Sonnenaufgänge und Lichtstimmungen von Reisezielen wie Dubai oder Singapur gezeigt, welche die Leute am hektischen Bahnhof zu einem Moment der Ruhe einladen.





Verantwortlich bei Swiss: Judith Schulte (Head of Marketing Communication Campaigns), Cornelia Späth (Manager Marketing Communication Campaigns), Philipp Schad (Manager Marketing Communication Campaigns); verantwortlich bei Publicis: Patrick Suter (CD), Michael Brauchli (Head of Art), Marvin Hugentobler (Senior AD), David Lübke (Senior Copywriter), Dominik Locher, Lucia Friedrich (Grafik), Sandro Looser, Anna Magnaguagno, Flavio Alraun (Beratung), Prodigious (Produktion), Bisous Production (Video Produktion), Auviso (Technischer Partner), APG|SGA (Promotions Partner), Lichtwerk GmbH (Elektrik Partner). (pd/maw)