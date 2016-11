Leo Burnett Schweiz: Der süsseste Weihnachtschor der Welt

Die meist gegessene Schokolade der Schweiz ist auch an Weihnachten sehr beliebt und lässt bei Jung und Alt Festtagsstimmung aufkommen. So auch in der Aktion, die Leo Burnett als Teil der Chocolat Frey-Weihnachtskampagne umgesetzt hat, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.







In der Migros City wurde die Kundschaft einen Tag lang mit weihnachtlichen Gesangseinlagen überrascht – vorgetragen von 16 Prestige Praliné-Schachteln. Mit verstecken Kameras wurde die Aktion festgehalten und in einem kurzen Zusammenschnitt auf die Migros Markenwebsite von Frey gestellt, wo man sich auch Outtakes sowie ein Casting der Schachteln anschauen kann.









Verantwortlich bei MGB/Chocolat Frey: Nadine Hess (Leiterin Eigenmarken-Führung), Alexander Herrmann (Leiter Sortimentskommunikation), Sandra Ammann (Projektleiterin Sortimentskommunikation), Antonia Wenk (Trainee Marketing-Kommunikation), Marlon Chng (Projektleiter Digitale Kommunikation), Simone Blaser (Projektleiterin Media); bei Leo Burnett Schweiz: Ilija Gautschi, David Hugentobler (Kreation), David Fischer (CD), Martin Stulz (ECD), Elisa Stahel, Michael Gassler (Beratung), Erasmo Palomba (Agency Producer), Beat Hösli (Regie) Valentin Altorfer, Fabian Lüscher (Spezialeffekt, Mechanik), David Stolz, Niklaus Rüegg (Programmierung), EQAL Visual Productions AG (Filmproduktion), Selmi Tonstudio (Ton), SINGING PINGUINS (Gesang). (pd/clm)