Wirz Cocktail 2016: Der Umgang mit Tabus sorgt für Gesprächsstoff

«Ausgedehnte Essgelage, Hochgebirgstrips, Naturerlebnisse: Traut man den Facebook-Einträgen unserer Gäste, scheint es uns allen und zu jeder Zeit einfach prächtig zu gehen. Oder ist es vielleicht so, dass es auch heute noch Themen gibt, über die wir einfach nicht sprechen, weil sie Tabus berühren?», fragte sich gleich zu Beginn des Abends Thomas Städeli, der die Anmoderation sowie die Vorstellung der Podiumsgäste übernahm und dabei mit viel Charme für die ersten Schmunzler des Abends sorgte. Es sollten nicht die letzten bleiben. Dafür war das Thema «Tabu» einfach zu dankbar und die Podiumsgäste viel zu gut gelaunt.

Ob Nacktwandern, der Umgang mit Tripper, Sterbehilfe oder der Abstieg des FCZ: Unter der Leitung von SRF-Moderatorin Mona Vetsch fanden die Leiterin der Direktion Corporate Communications beim Migros-Genossenschafts-Bund Monica Glisenti, der Theologe und Pfarrer des Zürcher Grossmünsters, Christoph Sigrist, Arzt und Comedian Fabian Unteregger sowie der Politologe Michael Hermann immer wieder bemerkenswerte und meist heitere Ansätze, um über das zu sprechen, was in unserer so aufgeklärten Gesellschaft eigentlich nicht thematisiert wird: eben Tabus.

Für die grössten Lacher sorgte dabei Fabian Unteregger, der über eine ausgesprochen peinliche Begegnung mit einem ehemaligen Lehrer berichtete – sie fand im Rahmen der Sprechstunde am Dermatologischen Ambulatorium des Triemli-Spitals, statt. Aber auch Christoph Sigrists «Beichte» eines vermeintlichen Exorzismus inklusive des Versenkens eines Totenkopfs in der Limmat war ausgesprochen amüsant.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion bot sich den Gästen während des Apéro riche die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Tabus wurden unseres Wissens dabei nicht gebrochen – aber abermals wortreich diskutiert. Ein gelungener Abend, der bereits heute Lust auf den 47. Wirz Cocktail macht.

Die Bilder vom 46. Wirz Cocktail finden Sie hier. (pd)