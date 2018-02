persönlich-Talk

«Der Werbemarkt würde massiv Geld verlieren»

In einer Schweiz ohne SRG fliesse das Geld nicht an private Verlage, sondern ins Ausland, sagte Doris Leuthard an einer Veranstaltung in Zürich. Zudem sprach die Medienministerin über das neue Mediengesetz und die Regulierung von Internet-Giganten wie Google.

«Deutschland wäre der grosse Profiteur», sagte Doris Leuthard am Montag beim «persönlich»-Talk in Zürich. (Bilder: Adrian Bitzi)