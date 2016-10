Swiss: Deutsche Expats verärgert wegen PR-Spot

Der witzige Werbespot der Airline Swiss finden nicht alle zum Lachen, wie die «Schweiz am Sonntag» berichtet. Darin nimmt die Swiss die Deutschen auf die Schippe: Ein Reporter geht auf Mallorca dem Klischee nach, dass Deutsche am Strand ihren Liegestuhl früh reservieren. Die Touristen werden dann «swissed», indem ihnen zwei Schweizer Gardisten zur Verfügung gestellt werden, die ihren Platz bewachen.

Der Clip soll laut einer Sprecherin «auf humorvolle und charmante Weise die Charakteristika der verschiedenen Kulturen hervorheben». Doch deutsche Expat-Organisationen finden das gar nicht lustig: «Er ist stossend», sagt Fritz Burkhalter vom Swiss German Club, dem rund 200 Mitglieder angehören. «Der Spot widerspricht Integrationsgedanken und bedient alte Klischeebilder.» Er zweifle, ob dem Schweizer Tourismus mit dieser Veräppelungskampagne gedient sei. Michael Gniffke vom Verband Deutsches Haus sagt in der «Schweiz am Sonntag», der Clip vermittle ein Stereotyp: «Das ist nicht hilfreich und meiner Meinung nach auch nicht zeitgemäss.»

Möblierung der Alpen

Die Schwester-Airline Edelweiss ist ebenfalls in der Kritik. Kürzlich hat der Ferienflieger auf dem Toggenburger Chäserrugg-Berg ein Holzbänkli mit Schriftzug und PR-Wegweiser eingeweiht.

Zwei weitere stehen bereits auf dem Corvatsch und der Blüemlisalp. Roland Schuler vom Naturschutzverband Pro Natura spricht von einer zunehmenden Möblierung der Alpen. Das Bänkli sei ein weiteres Beispiel dafür. Und Philippe Wäger vom Schweizer Alpen-Club sagt gegenüber der SaS: «Unerschlossene Gebiete in den Bergen sollten frei von offensichtlicher Werbung bleiben.» Die Bank liege in einem nationalen Landschaftsschutzgebiet. «Wir befürchten, dies könnte Nachahmer inspirieren und einen PR-Wettlauf auslösen.» Bei Edelweiss heisst es, die Bänkli würden ausschliesslich an Wanderwegen liegen. Bis zu neun weitere Standorte seien geplant. (SaS)