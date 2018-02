Super Bowl: Die besten Spots des Mega-Events

Am Sonntag geht in den USA eines der grössten Einzelsportereignisse der Welt über die Bühne: Der Super Bowl. Die Kosten der Werbespots in den Pausen sind enorm hoch und steigen immer mehr. 2017 kostete ein 30-Sekunden-Spot laut der American Marketing Association über fünf Millionen Dollar. Firmen, welche für die Aufmerksamkeit an diesem Anlass so viel Geld in die Hand nehmen, heissen Pringles, M&M's, Doritos, Stella Artois, Skittles oder Pepsi.

Wenige Tage vor dem Sportevent werden die ersten Spots veröffentlicht. persoenlich.com hat sie gesichtet und kürt die Top drei.



Platz 3 – Auftraggeber: M&M's / Human

Der Schauspieler Danny DeVito schlüpft für den Spot in die Rolle eines roten M&M's und beklagt sich darüber, dass ihn alle Menschen essen wollen. Dank einer Glücksmünze verwandelt er sich von der Süssigkeit zum Menschen. Seine Freude darüber ist ansteckend – darum Platz drei.







Platz 2 – Auftraggeber: Doritos Blaze und Mountain Dew

In diesem Spot bekämpfen sich Doritos Blaze und Mountain Dew mit einem Rap-Battle. Dabei treten keine geringeren als Peter Dinklage (Game of Thrones) und Morgan Freeman gegeneinander an. Die Stimmen erhalten die zwei von Busta Rhymes und Missy E. Der Spot ist hervorragend umgesetzt und macht Lust zum Mitrappen.









Platz 1 – Auftraggeber: Amazon

Den ersten Platz vergeben wir an Amazon. Im 90-sekündigen Spot verliert Alexa ihre Stimme. Das Unternehmen hat mehrere Alternativen parat – darunter Schauspieler Anthony Hopkins mit seiner gruseligen Hannibal-Stimme, die Rapperin Cardi B oder die Schauspielerin Rebel Wilson im Flirtmodus. Eine kreative Idee, die belohnt werden soll – mit Platz eins.







Auf adage.com finden Sie alle bisher veröffentlichten Spots zum wichtigsten Tag im amerikanischen Werbejahr. (wid)