TBD.: Die Flaschen des Spiels im Fokus

Es ist WM und die Tipp-, Rate- und Gewinnspiele spriessen üppiger als der Rasen in den russischen Stadien. Eine «nicht so bierernste» Social-Media-Aktion hat sich die Agentur TBD. für das Weingut Diederik ausgedacht, wie es in einer Mitteilung heisst. Diederik sucht nämlich für ausgesuchte Partien «Die Flasche des Spiels». Zum Mitmachen reicht ein Kommentar, und schon kann der Teilnehmer einen Karton Wein vom Weingut Diederik gewinnen.

Die Social Media Kampagne wird ergänzt mit lokalen Anzeigen, Plakaten und weiteren Massnahmen rund um das Public Viewing in Küsnacht. Das Gewinnspiel startet mit Brasilien - Schweiz und endet mit dem Finalspiel.

Verantwortlich beim Weingut Diederik: Diederik Michel; verantwortlich bei TBD.: Sandro Nicotera, Tom Seinige (Kreation), Susan d’Erlanger, Alexandra Niggeler (Beratung). (pd/maw)