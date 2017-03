Erdmannpeisker: Die Frauen im Fokus

SWA-Jahresmeeting

Immer-online-Generation fordert die Werber

«Always on» – so das Motto am diesjährigen Werbemarkt-Treffen in Zürich-Oerlikon. Fünf Aussagen des Events.

«Always on» – so das Motto am diesjährigen Werbemarkt-Treffen in Zürich-Oerlikon. Die Referenten präsentierten am Donnerstag ihre Strategien und Denkanstösse für die Markenkommunikation in einer Zeit, in der jeder stets erreichbar ist. Fünf Aussagen vom Event – jetzt online.

von Christian Beck