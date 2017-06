Alpha 245: Die ganze Schweiz baut ihren Traum

Gestartet wurde die Aktion «Bau deinen Traum» anfangs Jahr mit dem Aufruf an die ganze Schweiz zur Teilnahme am grossen Wettbewerb: Jeder Heimwerker, Hobbygärtner oder Bastler kann bis zum 30. September online einreichen, wovon er träumt – sei es von einem Hochbett für vier Buben, einem Baumhaus mit Dachfenster oder einem Mofa-Unterstand mit automatischem Tor.

Zu gewinnen gibt es Material von Jumbo im Gesamtwert von 100'000 Franken. Dieses soll jeder Gewinner für die Realisation seines Projektes einsetzen. Eine Jury bestimmt laufend weitere Gewinner; es sind jene mit den originellsten und dennoch machbaren Ideen. Auf der gleichnamigen Website werden die Eingaben laufend in der Galerie gepostet, so dass man sich hier für die eigene Eingabe inspirieren kann, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Ebenfalls inspirieren sollen die aktuellen Plakatsujets mit Ideen wie beispielsweise einer Kochnische mit Disco-Beleuchtung. Diese sollen jene zum Teilnehmen motivieren, die den kleinen Schritt bis jetzt noch nicht gemacht haben.

Folgende Werbemittel gehören unter anderem seit Januar 2017 bis in den Herbst hinein zur Jubiläums-Kampagne: der Print-Auftakt in der Jumbo-Zeitung, der Website, diverse Online-Banner sowie Fassadenplakate, Zaunblachen, und weitere POS-Werbemittel. Hinzu kommt der aktuelle Motivations-Plakataushang mit sechs Sujets, und anschliessend wird für die Socialmedia-Kanäle eine Filmdoku mit ausgewählten Gewinnern realisiert.



