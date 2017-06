Metzger Rottmann Bürge: Die «kleinen Weltwunder» der Natur bestaunen

In der Schweiz gibt es 19 vom Bund geförderte Schweizer Pärke. Der Schweizerische Nationalpark ist der bekannteste und älteste. Alle Pärke gehören zu den ursprünglichsten Natur- und Kulturlandschaften der Schweiz. Denn nur hier begegnen die Menschen jedem Stück Natur und Kultur mit so viel Achtsamkeit, dass man auf Schritt und Tritt und in jedem Detail ein «kleines Weltwunder» entdecken kann. Manche sind aufsehenerregend, viele blühen im Verborgenen. Aber alle haben eines gemeinsam: Sie warten nur darauf, bewundert und geschätzt zu werden, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit der neuen Kampagne, die Metzger Rottmann Bürge im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU und des Netzwerks Schweizer Pärke realisiert hat, wird die gesamte Schweiz eingeladen, diese «kleinen Weltwunder» zu besuchen. Die crossmediale Kampagne ist seit 5. Juni schweizweit on-Air und läuft über vier Jahre.

So würden Bewohner aus den Schweizer Pärken im neuen TV-Spot ihre «kleinen Weltwunder» zeigen und die Bevölkerung einladen, diese zu entdecken. Dabei würden die Protagonisten den Blick auf vermeintlich Alltägliches in ihrem Park lenken, das durch ihren Einsatz in einem ganz neuen Licht erscheine. Mit Stolz würden sie in ihrer Sprache und in ihrem Dialekt das präsentieren, was die natürliche und kulturelle Vielfalt der Pärke ausmache.

Im Zentrum der Kampagne steht laut Mitteilung der Kampagnen-Hub (vgl. Gallerie unten), wo die auf Facebook, Instagram und Twitter geteilten «kleinen Weltwunder» der Besucher sowie Geschichten und Angebote aus den 19 Pärken inspirieren.

In regelmässigen Abständen würden zudem überraschende Einladungen an bekannte Persönlichkeiten folgen. Die erste Einladung dieser Art wurde am 12. Mai von Chantal Torche, Gastgeberin in der Métairie de Dombresson im Parc régional Chasseral, ausgesprochen: Sie hat die beiden Sterneköche Franck Giovannini (Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier) und Sven Wassmer (Restaurant 7132 Silver, Vals) eingeladen, am 23. Mai gemeinsam auf dem neutralen Terrain ihrer Métairie den Rösti-Graben kulinarisch zu überbrücken. Diese Einladungen werden als Kurzfilme dokumentiert und auf dem Kampagnen-Hub sowie durch Medienpartner veröffentlicht.

Im Parc régional Chasseral (v.l.): Franck Giovannini und Sven Wassmer.

Weitere Massnahmen der Kampagne umfassen unter anderm ein exklusiv gestaltetes Pärke-Postauto und eine Pärke-Informationskarte (vgl. Gallerie).

