Dominik Imseng: Die legendäre VW-Käfer-Kampagne

Es war nicht nur seine einzigartige Form, die aus dem VW Käfer eine Ikone machte, sondern auch eine New Yorker Werbeagentur: Doyle Dane Bernbach (DDB). 1959 lanciert und bis in die frühen 1970er Jahre im Einsatz, gilt die Kampagne für den deutschen Kleinwagen als kreativste und effektivste aller Zeiten. Trotz minimalem Budget wurde aus dem Auto von Hitler das Auto der Hippies. Und DDB machte nicht nur Werbung für den VW Käfer. Die Agentur machte auch Werbung für gute Werbung.

Der Zürcher Texter und Journalist Dominik Imseng sprach mit vielen der Kreativgrössen, die an den legendären Anzeigen und TV-Spots («Think small», «Lemon», «Snow Plow» et cetera) beteiligt waren: von Julian Koenig und Bob Levenson bis hin zu Len Sirowitz und Bob Kuperman. Zudem führte er ausführliche Gespräche mit Carl H. Hahn, dem damaligen Chef von Volkswagen of America und Auftraggeber der Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Resultat von Imsengs Recherchen liegt nun nur: «Ugly Is Only Skin-Deep: The Story of the Ads That Changed the World», mit einem Vorwort von Carl H. Hahn und einer Einführung von Amir Kassaei, Chief Creative Officer von DDB Worldwide. Das Buch mit 144 Seiten und 60 Abbildungen ist überall erhältlich. (pd)