Wirz: Die «Meliens» kommen!

Seit knapp einem Jahr läuft bei Melectronics die Kampagne «Das Beste der Welt für mich» (persoenlich.com berichtete). Damit nicht genug: Der Elektronik-Fachhändler zündet eine nächste Stufe. Während sechs Wochen sei nicht nur das Beste der Welt, sondern das Beste des Universums im Angebot. «Die Kosmischen Wochen sind so gut, dass man sogar aus anderen Galaxien anreist, um davon zu profitieren. Fernseher, Haushaltsgeräte, Tablets, Notebooks und vieles mehr zu unschlagbaren Preisen», heisst es in einer Mitteilung. Für viele Unternehmen böten solche Angebote Anlass, um richtig laut zu werden und Ausrufezeichen regnen zu lassen – ja, um richtiggehend zu schreien.



Nicht so bei Melectronics. Gemeinsam mit Wirz habe man sich bei der Migros-Tochter entschieden, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte von ganz besonderen Kunden, die von weit, weit her kommen, um von den «ausserirdisch günstigen Angeboten zu profitieren»: Die «Meliens» kommen. Sie seien die Stars der «Kosmischen Wochen».









Das Trio, das mit seinem in die Jahre gekommenen Raumschiff direkt vor der Melectronics-Filiale landet, habe in Sachen Elektronik noch Nachholbedarf. Was macht man mit der irdischen Elektronik? So wird – wie in den Kurzfilmen zu sehen ist – der Toaster als Handwärmer benützt, oder der Roboterstaubsauger wird zum Feind.

Rund um die drei liebenswürdigen «Meliens» ist laut Wirz eine gesamte Welt entstanden: POS-Massnahmen, eine Landingpage, Flyer, Anzeigen, Banner, Stunden an Bewegtbildmaterial für TV-Spots, Instore-TV, Online- und Social-Media-Anwendungen. Alle zeigen das Triumvirat bei der Durchforstung und beim Test des Angebots.

Die Shoppingtour der Besucher der dritten Art endet in einem Dilemma: Sie haben sich mit so vielen praktischen Produkten eingedeckt, dass der Platz im Raumschiff zu eng wird. Einer von vielen Gründen, sehr bald zurückzukehren.

