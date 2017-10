Ende August kamen der ADC-Vorstand und die führenden Vertreter der Top-10-Agenturen des letzten Kreativrankings zusammen. Geleitet wurde die «Elefantenrunde» von ADC-Präsident Frank Bodin, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vorweg: Am Grundsatz «weniger ist mehr» (das heisst: auch weniger Kosten für die Agenturen) wird festgehalten. Die neue Zauberformel heisst 7 + 3. Die Hauptwettbewerbe umfassen die sieben wichtigsten Awards mit entsprechend grosser Strahlkraft: drei globale Wettbewerbe (Cannes, D&AD, One Show), zwei «Europameisterschaften» (Eurobest und ADC of Europe), die «Schweizer Kreativmeisterschaft» (ADC) sowie den Effie, der alle zwei Jahre stattfindet. Clio ist nicht mehr bei den Hauptwettbewerben dabei beziehungsweise nun in den «Best-of-10-Wettbewerben» vertreten.

Aus den «Best-of-10-Wettbewerben» können die Agenturen jeweils ihre drei besten Resultate zu den Hauptwettbewerben hinzuzählen. Weiterhin werden einige «Spartenwettbewerbe», die eine spezifische Branche umfassen, nicht gewertet (zum Beispiel «Healthcare Lions»). Andere «Spartenwettbewerbe», wie zum Beispiel Eurobest Innovation oder Cannes Lions Entertainment sind neu mit dabei, heisst es weiter.

Leicht verändert wurden auch die Gewichtung der Wettbewerbe und die Multiplikatoren der Preise. Die neuen Multiplikatoren entsprechen laut Mitteilung einer nachvollziehbaren und entsprechend einfachen Logik. Das neue Ranking wird per 1. Januar 2018 in Kraft treten. Das kommende Ranking für das Jahr 2017 wird also noch einmal auf Grundlage der bisherigen Regeln berechnet und ausgetragen.





Entscheid 1/3: Die Zauberformel 7+3

Hauptwettbewerbe:

Cannes

D&AD

One Show

Eurobest

ADC of Europe

ADC Switzerland

Effie



Fünf internationale und fünf nationale Wettbewerbe, aus denen Agenturen ihre drei besten Resultate zu den Hauptwettbewerben hinzuzählen dürfen:

Clio

London International Advertising Awards

New York Festivals

Webby’s

Epica

Best of Swiss Web

Best of Swiss Apps

Edi

Swiss Poster Award

SDV Award





Entscheid 2/3: Die Wettbewerbe und ihre Gewichtung

Faktor 6 = globale Top-Wettbewerbe:

Cannes

D&AD

One Show



Faktor 5 = weitere globale Wettbewerbe:

Clio

London International Advertising Awards

New York Festivals

Webby’s



Faktor 4 = Europameisterschaft:

Eurobest

ADC of Europe



Faktor 3 = Schweizermeisterschaft:

ADC Switzerland



Faktor 2:

Effie (alle zwei Jahre)

Epica (Internationaler Award, der von Vertretern der Fachpresse vergeben wird)



Faktor 1 = weitere Schweizer Wettbewerbe:

Best of Swiss Web

Best of Swiss Apps

Edi

Swiss Poster Award

SDV Award





Zur Begründung der Award-Gewichtung sind die Award-Quotienten hilfreich (Anzahl Awards in Prozent von Einreichungen / Quelle Horizont, ADCE):

Cannes: 3,2 Prozent

D&AD: 4,2 Prozent

One Show: 2,6 Prozent

Clio: unbekannt

London International Advertising Awards: 4,6 Prozent

New York Festivals: 2,4 Prozent

Webby’s: 9,2 Prozent

Eurobest: 10,6 Prozent

ADC of Europe: 1,3 Prozent

Entscheid 3/3: Awards und ihre Gewichtung

Grand Prix: 12 (bisher 11)

Gold: 8 (bisher 7)

Silber: 5 (bisher 4)

Bronze: 3 (bisher 2)

Shortlist: 1 (unverändert)



Durch die leicht grössere Punkte-Spreizung erhalten die Top-Preise einen grösseren Wert.

Beim D&AD entspricht der Black Pencil einem Grand Prix, der Yellow Pencil Gold, Nominees Silber und Bucheinträge Bronze. Bei den Webby's entsprechen die Honorees Bronze. Beim ADC of Europe, wo es nur Gold und Nominees gibt, werden die Nominees mit Bronze bewertet. (pd/cbe)