Klar: Die Problemlöser vom Stauffacher

von Claudia Maag

Drei kreative Köpfe haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mai 2016 gründeten Peter Trüb und Marcel Benz die Agentur «Klar für Marken» in Zürich. Im Juni kam Lionel Büttner dazu.

Seit fünf Monaten arbeitet das vierköpfige Team – nebst den drei Partnern ist Manuel Griestock (Design und Konzept) mit an Bord – an der Stauffacherstrasse 31, wo sie bis Ende Jahr eingemietet sind. Im Januar 2017 steht der Umzug an die Weberstrasse in Zürich bevor. Die drei Partner sind keine Unbekannten: Peter Trüb kennt man von Blue Spirit Communication, wo er sechs Jahre als CD und fünf als Beratungsgruppenleiter wirkte. Später gründete der 49-Jährige mit weiteren Partnern The House Agency.

Marcel Benz, der zum Zeitpunkt des Gesprächs in den Ferien weilte, ist der «Dekorierteste» unter ihnen, wie sich Trüb ausdrückt. Als Werbeleiter war er bei Orange ein Mann der ersten Stunde und zuletzt für die Marke sowie Marketing-Kommunikation bei Swiss verantwortlich.

Lionel Büttner nennen sie auf der Webseite den «Tausendsassa in der Welt des Designs». Der 43-Jährige war immer wieder selbstständig und hat mehrfach in bekannten Agenturen wie Contexta als Art Director gearbeitet.

Freude am Probleme lösen

Ihre Expertise bestehe in Branding und Markenführung. Dazu gehört das ganze CI/CD. Ihr zweites Standbein ist Kampagnenentwicklung und -realisierung. Ob online, offline oder crossmedial sei egal, meint Trüb. Auf die Frage, warum ein Unternehmen zu ihnen wechseln sollte, antwortet Trüb: «Weil wir über sehr viel strategische und kreative Analog- und Digitalkompetenz verfügen, tollen Service bieten und dank schlanken Prozessen sehr effizient im Sinne des Kunden sind». «Und wir sind Problemlöser, vereinfachen, entflechten, machen Dinge klar», schiebt Lionel Büttner nach.

Alles klar

Doch wie kam es zum Agenturnamen? «Wir wollten etwas Einfaches, Klares, Positives», erklärt Trüb. Klar sei ein Wort, das im hiesigen Sprachgebrauch sehr viel eingesetzt werde und sehr positiv geladen sei. «Zudem ist es grundsätzlich unsere Aufgabe, etwas klar zu machen.»

Auch wenn es etwas klischiert klinge, für sie sei das Arbeitsklima sehr wichtig. «Ein gutes Arbeitsklima ist die halbe Miete. Es fördert die Motivation und die Leistung und wirkt sich entsprechend auf das Resultat aus», sagt der 49-Jährige. «Aber auch für alle anderen Beteiligten» findet Büttner, «Kunden, Partner, Lieferanten... Spass und Freude wirkt ansteckend.» Eine Besonderheit: «Klar» hat keinen Geschäftsführer. Je nach Situation und gefordertem Know-how präsentiert einer der drei Partner das Start-up nach Aussen.

«Wir sind sehr zufrieden»

Das Start-up ist selbstfinanziert und selbsttragend, wie Trüb erzählt. Alle drei Partner sind zu gleichen Teilen beteiligt. «Wir haben keinen Businessplan, bei dem wir in zwei bis drei Jahren den Break Even eingeplant haben, sondern das muss von Beginn weg laufen», sagt er. Das sei ihr Anspruch gewesen. Sie sind sich nach fünf Monaten einig: «Wir sind mit dem Start sehr zufrieden, weil wir ohne Fremdfinanzierung bereits davon leben.

Die Chancen, dass sie von Beginn weg genügend Einnahmen generieren, scheinen intakt: «Klar» gibt es offiziell seit Mai 2016. Im selben Monat gewannen sie den Pitch für ihren ersten grossen Case: Eine Personalkampange für die SBB.

persoenlich.com stellt die Onlinekampagne, mit Microsite und vier Filmen, exklusiv vor.