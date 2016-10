By Heart: Die Schokoladenseite einer neuen Swissness

Der Markt für industrielle und gewerbliche Schokoladenerzeugnisse ist international gesättigt. Für ein Unternehmen wie Barry Callebaut, dem grössten Schokoladenproduzent der Welt, stellt sich daher die Frage, wie mit den Mitteln des Marketings Bewegung in die Marktanteile und vor allem auch eine höhere Wertschöpfung bei schwierig zu erreichendem Volumenwachstum erzielt werden kann. Diese Frage wurde kürzlich auch der Schweizer Konzerntochter Carma gestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie könnte die Schweizer Herkunft für die Marktbearbeitung im Heimmarkt aber auch international noch besser als Argument genutzt werden, um mehr Wachstum und Aufpreisbereitschaft zu erzielen?



Unter der Leitung von Nina Wach, Global Brand Manager von Carma, wurde dieser Frage in enger Abstimmung mit leitenden Marketingfachleuten des Konzerns in Brüssel nachgegangen. Der Zeitpunkt war gerade günstig, denn auch produkteseitig war einiges in Bewegung dieses Jahr. Es wurde das gesamte Couverturen-Sortiment mit aufgewerteten Packungen neu lanciert und um innovative Produkte ergänzt. Was aber sollte die geschärfte Markenbotschaft von Carma sein, mit der man gegen die grossen Mitbewerber innerhalb und ausserhalb des Konzerns punkten könnte?

Schweizer Herkunft allein genügt nicht mehr

Schnell wurde klar, dass es nicht mehr genügt, einfach die Schweizer Herkunft zu betonen. Zu diffus waren die Rückmeldungen aus den Märkten, was der exakte Beitrag dieser «Swissness» bei der Produktion hochwertiger Schokolade denn sein sollte? Ist es die Präzision? Ist es die sprichwörtliche Schweizer Qualität? Was aber meint die genau und wo bleibt da der Genuss? Diese Fragen führten zur Überzeugung, dass eine heutige Swissness nicht mehr aus einer blossen handwerklichen oder technischen Fertigkeit bestehen konnte, sondern viel eher aus einer Haltung. Vielleicht aus der Haltung, für das Beste noch etwas härter zu kämpfen als andere. Und in der Haltung, dafür ganz persönlich und mit eigenem Namen Verantwortung zu übernehmen.



Gemeinsam mit den Zürcher Markenspezialisten von By Heart hat Carma auf Basis dieser Erkenntnis die ganze Marke neu ausgerichtet und stellt heute die eigenen Leute mit ihren Erfahrungen und Fähgikeiten als «Masters of Swiss Edel Couvertures» ins Zentrum der ganzen Botschaft. Es sind Meisterinnen und Meister ihres Fachs, die voller Enthusiasmus und mit Freude diesen entscheidenden Schritt weitergehen, wenn es darum geht, eine besondere Leistung zu vollbringen und einem Kunden das Leben zu versüssen. Sie stehen gemeinsam ein für die Qualität der Produkte und tragen damit nicht nur die Werte von Carma, sondern auch ein zeitgemässe Swissness hinaus in die Welt. (pd)