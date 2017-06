Cannes Lions 2017: Die Schweiz holt sieben Löwen

Cannes Lions 2017

«Superhumans» gewinnt den Film-Grand-Prix

Mit einer letzten feierlichen Awardshow und einer Party am Strand endet das international wichtigste und grösste Werbefestival in Cannes. Der Grand Prix in der Königskategorie «Film» geht an Grossbritannien.