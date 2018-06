Cannes Lions 2018: «Die Schweiz ist zu wenig radikal»

Die Bilanz der Schweiz an den Cannes Lions fällt bescheiden aus. Selbst erfahrene Cannes-Gänger können sich nicht an einen so schwachen Jahrgang erinnern. Grund zu Löwenjubel hatten nur gerade zwei: Nebst den drei Bronze-Lions von TBWA\Zürich hat Jung von Matt/Limmat einen silbernen und einen bronzenen Lion geholt und ist damit nach olympischem Ranking die erfolgreichste Schweizer Agentur dieses Jahres (persoenlich.com berichtete).

«Wir gewannen zwei Auszeichnungen und erreichten einige Shortlist-Platzierungen – jede Auszeichnung ist ein Erfolg», sagt Roman Hirsbrunner, CEO von Jung von Matt/Limmat, zu persoenlich.com. «Cannes honoriert neue Wege, Arbeiten, die nicht schon hundertmal zu sehen waren», so Hirsbrunner. Genau dies habe die mit Silber prämierte «20 Minuten»-Design-Ausgabe für Samsung erfüllt.

Hirsbrunner gesteht jedoch ein, dass die Bilanz aus gesamtschweizerischer Perspektive in diesem Jahr bescheiden ausfällt. «Der Schweiz fehlt es oftmals an etwas Edginess, also einem Tick mehr, damit es zu einer Auszeichnung reichen würde», so Hirsbrunner. Schweizer Werber seien oft zu vernünftig. Dabei brauche es «Radikalität», um im Umfeld von Cannes bestehen zu können. (eh/cbe)

