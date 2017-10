Sechs Jury-Teams haben über 300 Filme visioniert und bewertet, jetzt ist die Shortlist vom Edi.17 öffentlich. Nachfolgende Tabellen zeigen die nominierten Arbeiten. Einsehbar sind die Filme auf der Website www.edinet.ch.

(Klick für Grossansicht)

Dieses Jahr gab es so viele Einreichungen wie noch nie, heisst es in einer Mitteilung. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass es neue Subkategorien für den Einsatzbereich Internet gibt, und dass Arbeiten separat für den Spezial Edi. eingereicht werden können. Aufgefallen sei, dass sich die Produktionen aus dem Umfeld «Branded Content Web» und «Branded Live Experience» inzwischen zum State of the Art entwickelt habe und in einer sehr hohen filmischen Qualität umgesetzt wurden.

Die Gewinner vom Edi.17 werden am 2. November an der Preisverleihung im Schiffbau bekannt gegeben. Der Auftrags- und Werbefilmpreis unter dem Patronat vom Eidgenössischen Departement des Innern wird von Swissfilm Association durchgeführt.(pd/wid)