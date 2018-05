Frühlings- und Sommerpioniere erobern die Schweiz. Coop Bau und Hobby hat den Frühlingsbeginn mit Havas vorverlegt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Der Frühling begann dieses Jahr bereits am 19. Februar. Denn Coop Bau+Hobby bot für Frühlingspioniere ab dann viele Produkte und Sonderaktionen für Garten, Haus und Hobby an. Dies bewarb eine breitgefächerte Kampagne.

Im TV-Spot wurde eine Fahnenstange in einen verschneiten Boden gerammt. Sie vertrieb so den Winter sinnbildlich: Der Schnee schmolz rundherum in Windeseile und innert Sekunden trieben Blumen und blühende Natur aus der Erde.

Als weitere Massnahme gestaltete die verantwortliche Agentur Havas ein Frühlings-Keyvisual, das auf diversen Print-Anzeigen – zum Beispiel auf der Front- und Rückseite von 20 Minuten – zu sehen war, und in Form von POS-Material sowie in Newslettern und online zum Einsatz kam. Weiter wurden verschiedene praktische Tutorials rund um Heim und Garten für die Kunden auf der Website bereitgestellt.

Auch jetzt sind die Pioniere wieder ihrer Zeit voraus: Bei Coop Bau und Hobby gibt es bereits alles für die heisse Jahreszeit. So findet der Kunde in der grossen Macheragenda on- wie offline Woche für Woche Aktionsangebote. Auch für diese Jahreszeit wurde ein Keyvisual entwickelt, das die Sommerpioniere tatkräftig im Einsatz zeigt, schreibt Havas dazu.

Verantwortlich bei Coop Bau und Hobby: Christoph Theler (Leiter Coop Bau+Hobby), Felix Stocker (Leiter Kommunikation/Werbung), Zorica Jurkovic (Projektleiterin Werbung); verantwortlich bei Havas: Frank Bodin (Gesamtverantwortung), Patrick Beeli (Creative Direction), Martina Miani (Art Director), Mathias Bart, Patrick Bucher (Text), Helen Ingold (Grafik), Caroline Ronzani, Alexandra Cron (Beratung), Peter Schäfer (Strategie), Claudia Bont (d+p) All in Productions (Fotoproduktion), Jonathan Heyer (Fotograf), Stephan Riederer (Bildbearbeitung), Detail AG (Bildbearbeitung), Boutiq (Filmproduktion), Nexum (Microsite)(pd/wid)