Youtube: Die stärksten Firmen im ersten Jahresdrittel

Youtube hat seine Position in den Mediaplänen der Werbeindustrie weiter gefestigt: Über 2100 Werbetreibende aus allen 27 von Nielsen beobachteten Wirtschaftsbereichen haben in den ersten vier Monaten dieses Jahres mehr als 3600 Produkte beziehungsweise Services auf Youtube beworben, wie es in einem Artikel auf nielsen.com heisst. Total seien dies fast 7800 Video Ads (Pre-Rolls) mit einem geschätzten Werbedruck von 146 Millionen Euro gewesen.

Zu den Top-Werbetreibenden auf Youtube zählten in diesem Zeitraum Beiersdorf, Citroën, L’Oreal, Amazon und Samsung Electronics, wie es weiter heisst. Über 1600 Werbekunden, die von Januar bis April keine Werbung im TV geschaltet hätten, seien auf der Videoplattform mit Video Ads präsent, darunter viele bekannte Marken wie Bosch, Blume 2000, DM Drogeriemarkt, Vattenfall und Louis Vuitton.

Zu den werbeintensivsten Branchen auf Youtube sollen laut Nielsen der Handel einschliesslich E-Commerce, Dienstleistungen, Medien, Körperpflege und Telekommunikation gehören. Dabei gebe es Unterschiede bei der Verbreitung auf den verschiedenen Geräten: Auf Desktops habe Video-Werbung für Dienstleistungen, Handel, Medien, Körperpflege und KFZ-Markt dominiert; auf Smartphones seien am häufigsten Video Ads für Handel, Dienstleistungen, Körperpflege, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik zu sehen.

Weitere Ergebnissee finden sich hier.