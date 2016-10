WS Kommunikation: Digitaler Relaunch für Basler Autohaus

WS Kommunikation hat eine komplett neue digitale Welt für das Basler Autohaus Auto-Service (ASAG) realisiert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Herzstück des Relaunches sei die neue Website asag.ch, die von Grund auf neu designt, programmiert und getextet wurde.

Die neue Website sei responsive und falle einerseits durch schlichte Übersichtlichkeit und Funktionalität bei der Menüführung auf. Andererseits dominieren in der separaten Erlebniswelt der ASAG-Hausmarken Audi, Seat, Škoda und Opel hochwertige Autobilder, die getreu der neuen ASAG-Strategie mehr Emotionen vermitteln.

Inhaltlich folgt die Seite dem Leitgedanken, den Nutzer via übersichtliche Menüs und Schnelllese-Elemente zu führen und stets mit mehreren Optionen sowie informativem Mehrwert zu versorgen – der Kunde wird nach dem Motto «viele Wege führen nach Rom» optimal abgeholt und kann mittels sinnvoll eingebauten Call-to-Action-Elementen rasch zwischen den Rubriken und der Markenwelt hin- und herwechseln, wie es in der Mitteilung heisst. Für die Website wurde eine eigene Bildwelt entwickelt und realisiert.

Parallel wurde der separate Webauftritt der deutschen Unternehmenssparte mit 4 Standorten im angrenzenden Südbaden entsprechend angepasst.

Screens

Newsletter

Screens

Zum Vergrössern klicken.



Zum Vergrössern klicken.

Im Zuge der neuen Website hat WS Kommunikation für die ASAG ebenfalls ein Newsletter-Konzept entwickelt, das künftig die markenspezifische Marketingkommunikation an Kunden und potenzielle Kunden von einer zentralisierten Oberfläche aus erlaubt. Pro Marke wurde entsprechend ein eigenständiges Design realisiert.

In einigen Wochen folge «nach der derzeitigen Planungsphase» ebenfalls ein Neustart der Social-Media-Aktivitäten; diese waren bisher auf verschiedene Facebook-Accounts beschränkt. Künftig wird die Webseite von neuen, markenunabhängigen Auftritten auf Facebook, Twitter, Youtube und Xing flankiert sein. Die Plattformen werden situativ in die Unternehmens- und Marketingkommunikation eingebunden und dienen in Wechselwirkung mit der Website der verstärkten digitalen Präsenz des Unternehmens unter der Dachmarke ASAG.

Verantwortlich bei Asag: Jasmine Gasser (Leiterin Marketing und Kommunikation); bei WS Kommunikation: Reto Meyer (Gesamtverantwortung), Markus Stöckli (Creative Direction), Moritz Schibler (Konzept, Text), Alexander Bürgin (Webdesign und Front-End-Umsetzung); Partner: spaceman.agency (Programmierung), Pablo Wünsch Blanco (Fotografie). (pd/clm)