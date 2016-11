Agentur am Flughafen: Donald Trump oder Sepp Blatter im Briefkopf

Die Agentur am Flughafen entwickelte eine Kampagne, um den Sprachdienstleister Diction aus Buchs im Kanton St. Gallen auch in der Schweizer Werbeszene besser bekannt zu machen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Dabei will sie die sprachliche Besonderheiten auf den Punkt bringen.









Verantwortlich bei Diction, Buchs: Patrick Fassbender (Geschäftsführer); bei Agentur am Flughafen, Altenrhein: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik), Patrick Lindner (Text), Miriam Egli (Beratung), Julia Lüchinger (Media). (pd)