Lürzer’s Archive: Doppel-Auftritt für Ruf Lanz

«Lürzer’s Archive» präsentiert alle zwei Monate die kreativsten Kampagnen aus aller Welt und geniesst bei Werbetreibenden in 68 Ländern hohes Ansehen. In die jüngste Ausgabe 03/2018 des internationalen Magazins wurden gleich zwei Kampagnen von Ruf Lanz aufgenommen: Zum einen die Jubiläumskampagne für 120 Jahre Hiltl, die Früchten und Gemüse in Zürich ein imposantes Denkmal setzt (persoenlich.com berichtete).

Zum anderen die Image-Kampagne für Migrol Car Wash. Um den Autobesitzern zu demonstrieren, dass ihre Autos bei Migrol besonders schonend gereinigt werden, haben die Kreativen verschiedene Fahrzeugtypen im Stil wertvoller Ming-Vasen bemalt – vom Kleinwagen über den Sportwagen bis zum Transporter (persoenlich.com berichtete.

Ebenfalls ins Magazin geschafft hat es Heimat Zürich mit einer Kampagne für die Bank Cler (persoenlich.com berichtete).

Sie will ein schweizerisches Tabu brechen und zeigen, dass es Zeit sei, über Geld zu reden. (pd/maw)