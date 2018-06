Yellow: Doppelte Verstärkung in der Kreation

Zum Start baut die Werbeagentur Yellow ihre Kreation aus. Seit 1. Juni 2018 gehören Lea Bosshart und Martin Schmidlin dem Team von Yellow an. Beide verstärken die Kreativabteilung der neuen Agentur in Basel im Bereich Text und Konzept, wie es in einer Mitteilung heisst.

Lea Bosshart ist Juniortexterin. Sie hat einen Master in Literaturwissenschaften und kam über die beiden Berner Agenturen Maxomedia und Agentur 01 zu Yellow. Martin Schmidlin stösst von Jung von Matt/Limmat an die Horburgstrasse 105. Aus seiner Feder stammen zum Beispiel das bekannte Fotografierverbot aus Bergün, die TCS Mobilitätskampagne 2017 oder das RhB-Lotto der Rhätischen Bahn. Vor Jung von Matt/Limmat war Schmidlin als Juniortexter bei TBWA Zürich, wo er unter anderem für McDonald's und SBB getextet hatte. (pd/maw)