Process setzte sich in den vergangenen Monaten in drei mehrstufigen Pitches für drei verschiedene Projekte der Migros durch. Die Branding- und Designagentur wurde mit umfangreichen Markenstrategie-, Naming- und Designentwicklungen beauftragt, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Die drei Mandate werden mit verschiedenen Teams innerhalb des Migros-Genossenschafts-Bunds erarbeitet. Erste Umsetzungen werden im neuen Jahr zu sehen sein. (pd)