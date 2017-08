Clio Awards: Drei Schweizer Agenturen in den Shortlists

Die Verantwortlichen des Clio Awards haben die Shortlists veröffentlicht. Darunter sind auch drei Schweizer Agenturen. Ruf Lanz ist mit der Arbeit «Second Chance» für Museum Haus Konstruktiv in der Kategorie Film nominiert, auch die Agentur Walker schafft es hier mit der Arbeit «FlyBoardFishing» für Fisherman's Friend in die vorderen Ränge. Freundliche Grüsse ist mit der Arbeit «Return to Sender» für Public Eye in der Shortlist Direct vertreten.

Die Gewinner werden an der Preisverleihung am 27. September 2017 in New York bekanntgegeben. (wid)