Dachcom: Drei Themen fürs Spazieren

«Tankstelle Wald», «Glücksfaktor Singen» oder «Essbare Stadt». So lauten die Themen für die EGK-Themenspaziergänge vom April bis Oktober 2017 rund um die Gesundheit. Sie finden in verschiedenen Städten der Schweiz (Bern, Zürich und in der Westschweiz) statt. Zwei prominente Persönlichkeiten sind jeweils unterwegs im Gespräch. Und Interessierte – ausgestattet mit Audiosystem – live dabei.

Die Themenspaziergänge der Gesundheitskasse sind verbunden mit spannenden Erkenntnisseen aus erster Hand, schreibt die Agentur Dachcom in der Mitteilung dazu. Die Beteiligten könnten sich inspirieren lassen und die Musse geniessen.

Als Kommunikationsmittel für die Themenspaziergänge «Sinnieren & Flanieren» wurden von Dachcom.ch die Microwebsite www.sinnierenundflanieren.ch, Plakate, Anzeigen, Kino-Spots, Trendkarten, Flyer und Social-Media-Massnahmen erarbeitet.

Verantwortlich bei EGK Gesundheitskasse: Ursula Vogt, Leiterin Kommunikation, Roger Müller, Projektleiter Marketing; Idee, Konzept Büro für Kultur, Susanne Morger, Luzern; verantwortliche Agentur: DACHCOM Communications LSA, Team Rheineck. (pd/wid)