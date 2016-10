Contexta: Dreifache Verstärkung im Kader

Contexta rüstet auf und hat sich gleich drei bekannte Köpfe aus der Werbe-, Media- und Privatwirtschaft geholt. Sie setze dabei auf langjährige Erfahrung und digitales Knowhow, wie die Berner Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Seit Mitte August ist Thomas Frésard CEO von Contexta. Diese Position wurde neu geschaffen. «Nadine Borter hat das bislang selber gemacht. Sie hat sozusagen für fünf gearbeitet», sagt Frésard auf Anfrage von persoenlich.com. Der 45-Jährige war zuvor Marketing Manager bei McDonald’s Schweiz und bei den Brauereien SABMiller und Carlsberg Breweries mit Arbeitsort Schweiz, Dänemark und Russland. Zuständig für einige der stärksten Marken der Welt hat er über Jahre hinweg das Handwerk der Markenführung gelernt. Als Marketing- und Trademarketingprofi hat er hunderte von Kampagnen entwickelt und erfolgreich umgesetzt.

Ebenfalls frisch an Board ist Martin Samsel. Nach einem viermonatigen Sabbatical ist der 46-Jährige Mitte September als Managing Director und Mitglied der Contexta-Geschäftsleitung gestartet. Davor war er während viereinhalb Jahren CEO der Scholz & Friends Schweiz. Anfang 2016 verliess er die Agentur, um an einem neuen Ort zu starten. «Ich werde der Branche treu bleiben und auch die Frage, wieder nach Deutschland zurück zu gehen, steht ausser Diskussion für mich», sagte er damals zu persoenlich.com. In den Jahren 2003 bis Ende 2011 gehörte Samsel zum Kader bei Jung von Matt/Limmat, wo er bei einer Vielzahl an ausgezeichneten Kampagnen mitgewirkt habe.

Anfangs 2017 wird ausserdem Mark de Kock als «Head of Digital Strategy» zu Contexta stossen. De Kock kommt von Omnicom Switzerland, wo er seit Januar als Managing Director Digital arbeitet. Laut Mitteilung von Contexta ist er ein digitaler Profi mit mehr als 18 Jahren Erfahrung, auf Agentur- wie auch auf Kundenseite. Bevor er in die Schweiz zur Omnicom Media Group kam, hat er sich in Holland einen Namen gemacht mit der Gründung von mehreren Digitalagenturen für Social Media, Mobile und Digital Strategy.

«Mit diesem Team haben wir nicht nur profilierte Markenprofis und leidenschaftliche Teamplayer in unseren Reihen, sondern auch inspirierende Antreiber, die Contexta und unsere Kunden einen grossen Mehrwert bieten», lässt sich Nadine Borter, Inhaberin von Contexta, in der Mitteilung zitieren. Sie selbst werde mit diesem Schritt von gewissen Geschäftsleitungsfunktionen entlastet sein und noch mehr Zeit für die Strategie und Beratung haben. (pd/eh)