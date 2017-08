FCB Zürich: Ein actiongeladener Trailer für Kinobesucher

Auch 2017 laden der Verband ProCinema, der neue Titelsponsor Allianz und zahlreiche weitere Partner zu einem günstigen Preis ins Kino ein. Am 3. September kann das Publikum in über 230 Kinos in der Schweiz und in Liechtenstein für fünf Franken einen Film schauen.

Die Premiere im vergangenen Jahr lockte mehr als dreimal so viele Besucher vor die Leinwände wie ein normaler Sonntag, schreibt die verantwortliche Komunikationsagentur FCB Zürich in einer Mitteilung. Dieses Jahr kündigt die Agentur den Event mit einem Werbespot in Form eines Trailers an. Dieser soll im Stil eines Actionfilms zeigen, wie «aufregend, gefährlich und abenteuerlich» der 3. September 2017 werde.

Unterstützt wird der epische Film von actiongeladenen Online- und Social-Media-Massnahmen sowie einem Plakatkonzept, bei dem die Kinogänger im Zentrum stehen.

