Für den langjährigen Kunden En Vogue hat Havas Zürich zwei Sujets entwickelt, die das Optimierungspotential auf zwei der mächtigsten Köpfe der Welt aufzeigen, wie Havas Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Sujets zeigen die Frisuren Kim Jong-Uns und Donald Trumps. In Zeiten, in denen Weltherrscher für Angst und Schrecken sorgen, will die neue Kampagne mit einem Augenzwinkern auf die beiden Machthaber blicken. Eine gute Frisur mache die Welt nicht besser – aber zumindest ein bisschen schöner, so der Leitgedanke.

Die Sujets werden ab sofort auf Plakaten, als Anzeigen und im Web zum Einsatz kommen.

Verantwortlich bei En Vogue: Claudio Tollardo (Inhaber); verantwortlich bei Havas Zürich: Frank Bodin (Gesamtverantwortung), Patrick Beeli (Creative Direction), Mathias Bart (Text), Willem Baumann (Art Direction), d+p (Bildbearbeitung). (pd/maw)