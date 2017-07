Deepblue: Ein Bier zum gemeinsamen Feierabend

Der deutsche Bierhersteller König Pilsener nimmt den Anker zurück ins Logo und unterzieht seinen Markenauftritt einer Verjüngungskur. Entwickelt wurde die neue Kampagne von Deepblue Networks.

In der neuen Kampagne würden die kleinen und grossen Momente im Leben gefeiert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Zu sehen ist die Kampagne ab Juli in TV, Print und Web. Insgesamt wurden sechs Filme produziert, um unterschiedliche Momente des Biergenusses zu zeigen. So zum Beispiel der entspannte Feierabend, After Work mit Freunden oder das Familienfest. Für die musikalische Begleitung sorgt die US-amerikanische Sängerin K.Flay mit ihrem Song «Get It Right».

Die Kampagne ist die erste Arbeit der neuen Leadagentur Deepblue Networks und wurde gemeinsam mit Regisseur Florian Meimberg (Bakery Films) sowie Fotograf Cem Guenes (Tobias Bosch Management) umgesetzt. Für das neue Corporate Design zeichnet die Hamburger Design-Agentur Justblue Design verantwortlich.

Verantwortlich bei Deepblue Networks: Oliver Drost (Chief Creative Officer); Steffen Esders (Director Business Unit); Oliver Reichwald (Creative Director; Daniel Koch (Creative Director Copy); Jan Johannesdotter (Art Direction); Birger Broening (Project Management); Nicole Plath (FFF: Motion Art Director: Daniel Lojewsky Regisseur: Florian Meimberg Filmproduktion: Bakery Films Postproduktion Film: DELI PICTURES); Cem Guenes (Foto); Imagerefinery (Postproduktion Foto). (pd/wid)