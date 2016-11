Serviceplan Suisse: Ein Blick in die Zukunft mit Swisscom

Ogilvy Gruppe Schweiz

Kundenfest à la Moulin Rouge

Der Kundenanlass fand unter dem Motto «Ogilvy Rouge» statt. Statt an der Seine trafen sich über 200 Gäste an der Limmat in der alten Cigarettenfabrik.