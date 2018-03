Ruf Lanz: Ein Denkmal für Früchte und Gemüse

Hiltl in Zürich ist laut Guiness World Records das erste vegetarische Restaurant der Welt. Es wurde 1898 von Ambrosius Hiltl gegründet – in einer Zeit, in der die fleischlose Küche noch wenig Ansehen in der Bevölkerung genoss.

Heute wird das Unternehmen in vierter Generation von Rolf Hiltl geführt und feiert ihr 120-jähriges Jubiläum. Vegetarische Küche ist längst in aller Munde, und Vegi-Restaurants schiessen wie Pilze aus dem Boden.

Anlass genug, um an die lange Tradition des Originals zu erinnern, schreibt Ruf Lanz in einer Mitteilung. Unter dem Motto «Hiltl. Ein Stück Zürcher Geschichte» hat die Agentur eine Kampagne kreiert, die den Früchten und Gemüsen ein Denkmal setze: Vom Maiskolben, dem aufrechten Helden der Natur bis zur Artischocke, der Pionierin mit Herz. Vier bildgewaltige Sujets kommen auf Anzeigen, Plakaten, Postkarten, Kinodias, POS-Postern sowie in diversen Online-Anwendungen zum Einsatz.





Für das Jubiläumslogo haben Hiltl und Ruf Lanz – dieseit 2006 zusammenarbeiten – die Brand Designerin Catherine Martin engagiert: Die Jubiläumszahl 120 setze sich dabei spielerisch aus dem Gründungsjahr und dem aktuellen Jahr zusammen.





Verantwortlich bei Hiltl: Rolf Hiltl (Gesamtverantwortung), Amber Turgeman (Leiterin Marketing); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf, Andreas Hornung (Text), Linda Egloff, Anja Fiebiger (Beratung); Brand Design: Catherine Martin; Fotografie & CGI: Tobias Stierli, Simone Vogel. (pd/maw)