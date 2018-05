Tollkirsch: Ein Garten mit Haute-Couture-Flair

Jährlich findet am 1. Mai im Gartencenter Hoffmann ein Traditionsevent statt: die Eröffnung des neu konzipierten und realisierten Showgartens. Für den diesjährigen Anlass sollten mit einer Kampagne von Tollkirsch neben bestehenden Kunden, die zum Anlass eingeladen wurden, auch neue Besucher und damit potenzielle Kunden gewonnen werden, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Um die Kundschaft und Zielgruppe in den Bereichen individueller Garten- und Terrassengestaltung zu erreichen, setzte Tollkirsch auf High Fashion und konnte für die Umsetzung den japanischen Floral- und Performancekünstler Hanayuishi Takaya gewinnen. Die Agentur rückte mit den Meisterwerken Takayas den Menschen in den Fokus. Er lässt seinen Models Blumen, Blattgrün, Geäst und Moos regelrecht über den Kopf wachsen. «Unity of human and nature», so beschreibt er gemäss Mitteilung seine Arbeit.

Mit den asiatisch anmutenden Sujets schlug die Kampagne eine Brücke zwischen dem Künstler Takaya, der sich auf den internationalen Laufstegen heimisch fühlt, und dem Team des Gartencenters Hoffmann, das eine besondere Leidenschaft für die akkurate Eleganz fernöstlicher Gärten pflege – auch an der diesjährigen Showgarteneröffnung waren wieder bis zu 100-jährige Gartenbonsais und farbintensive Fächerahorne zu bewundern.

Neben zahlreichen regionalen Plakatstellen beinhaltete das Kommunikationspaket auch eine Social-Media-Kampagne. Der extravagante Haarschmuck ist auf Facebook und Instagram zu sehen.

Verantwortlich beim Gartencenter Hoffmann: Stefan Strasser (Geschäftsleitung), Ralph Hoffmann (Idee und Konzept Aussenraumgestaltung), Michael Hoffmann (Centerleitung), Olivia Hoffmann (Meisterfloristin); verantwortlich bei Tollkirsch: Michael Waldvogel (Strategie), Anna Facen (Art Direction), Marianne Graf (Social Media). (pd/maw)