Prime: Ein Herz für die Gesundheitsberufe

Seit dieser Woche sind fünf Werbe-Sujets auf Plakatwänden in öffentlichen Verkehrsmitteln im Kanton Zürich zu sehen. Ziel der Kampagne ist es, das Image von Gesundheitsberufen zu fördern und Jugendliche für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich zu begeistern.

In Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin, dem Branchenverband für Berufsbildung im Gesundheitswesen des Kantons Zürich (OdA G ZH), hat Prime die Kampagne crossmedial umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. So erhalten Interessierte auf der Website puls-berufe.ch Einblick in die Geschichten hinter den fünf Sujets. Gesundheitsfachleute berichten in informativen Interviews von ihren Erfahrungen im Pflegealltag. In emotionalen Videos erzählen sie zudem, warum ihr Herz für den Gesundheitsberuf schlägt.





Verantwortlich bei OdA G ZH: Heidi Berger (Geschäftsführerin OdA G ZH), Jeannette Vogt (Leiterin Marketing und Kommunikation OdA G ZH), Natalie Rahm (Projektleiterin puls-berufe.ch); bei Prime: Basil Hangarter (Gesamtverantwortung), Ilona Fäh (Beratung), Jana Leonhard (Text), Andreina Thoma (Text), Stefan Hürlemann (Gestaltung), Christian Paredes (Digital), Misa Kaspar (Digital). (pd)