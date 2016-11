Komet: Ein Horror-Plakat für Versicherer

Bei Wasserschaden bieten die Zusatzversicherungen der Aargauischen Gebäudeversicherung AGV einen optimalen Schutz. Mit einer neuen Produktekampagne von Komet erinnert die AGV daran, frühzeitig an die Gebäudewasserversicherungen zu denken: Damit ein Rohrbruch nicht zum ganz persönlichen Horrorfilm wird. Das witzige Sujet kommt auf Plakaten, Onlinebannern und ÖV-Screens zum Einsatz. Zusätzlich erhalten Kundinnen und Kunden per Directmailing einen persönlichen Zugangscode für die Landingpage. Ein kurzer Erklärfilm bringt die Vorteile der passenden Zusatzversicherung auf den Punkt, und Besucher können gewünschte Versicherungen abschliessen sowie an einem Wettbewerb teilnehmen.

Verantwortlich bei AGV: Christina Troglia (Generalsekretärin); bei Komet Werbeagentur: Corinne Hert (Gesamtverantwortung), Christine Gerber (Beratung), André Benker (Creative Direction), Claudio Parente (Art Direction), Mona Fluri (Junior Art Direction/Digital), Julia Sutter (Text), Fabian Merz (Leiter Digital); Externe Partner: cubegrafik, boutiq, Nihad Nasupovic, Promacx. (pd)